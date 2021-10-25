محافظ اربيل: الاوضاع الصحية مخيفة لكن الدراسة لن تتوقف

شفق نيوز/ أبدى محافظ اربيل اوميد خوشناو، اليوم الاثنين، تخوفه من الاوضاع الصحية لوباء كورونا في المدينة واقليم كوردستان عموما، فيما أكد أن "الدراسة لن تتوقف".

وقال خوشناو، في مؤتمر صحفي عقده، اليوم بمبنى المحافظة، وحضرته وكالة شفق نيوز، "بدأ اليوم اجتماع اللجنة العليا وكنت هناك في الاجتماع وساعود اليه بعد هذا المؤتمر الصحفي".

وأوضح أن تقرير وزارة الصحة يشير الى زيادة الاصابات والوفيات"، مبيناً أن "الاوضاع مخيفة". وتابع قائلا، "حالياً يتم مناقشة تقرير وزارة الصحة ولكن لن تتوقف الدراسة ولن يكون هناك اي منع للتجوال مرة اخرى"، مؤكداً في ذات الوقت ضرورة "الالتزام بالاجراءات الوقائية".

وتعقد اللجنة العليا لمواجهة وباء كورونا اجتماعاً اليوم الاثنين لتقييم الوضع بشأن العام الدراسي.