سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

محافظ اربيل: الاوضاع الصحية مخيفة لكن الدراسة لن تتوقف

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-25T09:51:54+0000
محافظ اربيل: الاوضاع الصحية مخيفة لكن الدراسة لن تتوقف

شفق نيوز/ أبدى محافظ اربيل اوميد خوشناو، اليوم الاثنين، تخوفه من الاوضاع الصحية لوباء كورونا في المدينة واقليم كوردستان عموما، فيما أكد أن "الدراسة لن تتوقف".

وقال خوشناو، في مؤتمر صحفي عقده، اليوم بمبنى المحافظة، وحضرته وكالة شفق نيوز، "بدأ اليوم اجتماع اللجنة العليا وكنت هناك في الاجتماع وساعود اليه بعد هذا المؤتمر الصحفي".

وأوضح أن تقرير وزارة الصحة يشير الى زيادة الاصابات والوفيات"، مبيناً أن "الاوضاع مخيفة". وتابع قائلا، "حالياً يتم مناقشة تقرير وزارة الصحة ولكن لن تتوقف الدراسة ولن يكون هناك اي منع للتجوال مرة اخرى"، مؤكداً في ذات الوقت ضرورة  "الالتزام بالاجراءات الوقائية".

وتعقد اللجنة العليا لمواجهة وباء كورونا اجتماعاً اليوم الاثنين لتقييم الوضع بشأن العام الدراسي.

 

related

الكاظمي يصل إلى اربيل

Date: 2020-09-10 07:02:38
الكاظمي يصل إلى اربيل

حالتا وفاة بفيروس كورونا في اربيل

Date: 2020-06-14 10:45:00
حالتا وفاة بفيروس كورونا في اربيل

اربيل تعلن انهاء حجر نحو الف مشتبه بالإصابة بكورونا وتحدد نقطة "الخطر"

Date: 2020-03-08 08:25:57
اربيل تعلن انهاء حجر نحو الف مشتبه بالإصابة بكورونا وتحدد نقطة "الخطر"

بالصور..اربيل تنفذ حملات لمراقبة اجراءات الوقاية من كورونا وتحذر المخالفين

Date: 2020-05-31 11:12:22
بالصور..اربيل تنفذ حملات لمراقبة اجراءات الوقاية من كورونا وتحذر المخالفين

اندلاع اشتباكات بين حزب العمال وقوات البيشمركة شمالي أربيل

Date: 2021-05-18 13:32:20
اندلاع اشتباكات بين حزب العمال وقوات البيشمركة شمالي أربيل

حريق هائل يلتهم معرضاً للأثاث وسط أربيل

Date: 2021-06-30 09:14:16
حريق هائل يلتهم معرضاً للأثاث وسط أربيل

مصرع ثلاثة عمال واصابة اخرين باندلاع حريق في مصفاة نفطية في اربيل

Date: 2020-12-24 08:53:18
مصرع ثلاثة عمال واصابة اخرين باندلاع حريق في مصفاة نفطية في اربيل

البيشمركة تفتتح مركزاً لتعلم اللغات الاجنبية

Date: 2019-10-14 20:09:46
البيشمركة تفتتح مركزاً لتعلم اللغات الاجنبية