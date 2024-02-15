محافظ اربيل: الاجراءات الحكومية أدت الى تقليل مخاطر الفيضانات

شفق نيوز/ اعلنت محافظة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، اليوم الخميس، نجاح الفرق المعنية في مواجهة مخاطر الفيضانات المحتملة بعد موجة الأمطار الأخيرة، مؤكدة أنها تجاوزت مرحلة الفيضانات التي عاشتها قبل 3 أعوام.

وقال محافظ اربيل اوميد خوشناو في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز ان "الفرق والجهات المعنية نجحت في مهامها بعد الدخول في حالة تأهب بسبب الأمطار الغزيرة، ولحسن الحظ لم تحصل اي حوادث ".

واضاف ان "التوقعات تشير الى استمرار هذه الموجة بشكل متقطع لغاية يوم الاحد المقبل"، مبينا أن "المجموع الكلي للأمطار المتساقطة هذه السنة في اربيل بلغ 327 ملم، وفي عام 2021 كانت النسبة حتى هذا التاريخ 129 ملم، وحصلت عدة فيضانات، ولكن هذه السنة كانت النسبة أكبر ولم تحصل اي فيضانات".

وأشار المحافظ الى ان "هذا يدل على ان سلسلة الاجراءات المتخذة من قبل السلطات ادت الى تقليل المخاطر ".