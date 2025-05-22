محافظو اقليم كوردستان يصلون طهران للقاء الرئيس الإيراني

شفق نيوز/ وصل صباح اليوم الخميس، وفد من حكومة إقليم كوردستان إلى مطار مهرآباد في العاصمة الإيرانية طهران، برئاسة محافظ أربيل أوميد خوشناو.

ويضم الوفد كلاً من محافظ دهوك علي تتر، ومحافظ السليمانية هفال ابو بكر، و محافظ حلبجة نوخشه ناصح، ومسؤول العلاقات بين الإقليم وإيران شاكر حسين، إلى جانب رؤساء غرف التجارة والصناعة في أربيل ودهوك، ومسؤول الهيئة الاجتماعية للمعابر الدولية في حاجي عمران.

ومن المقرر أن يعقد الوفد سلسلة لقاءات واجتماعات اليوم، تشمل محافظي محافظات كوردستان، أذربيجان الغربية وكرمانشاه، فضلاً عن لقاء رسمي مع الرئيس الإيراني مسعود پزشكيان، بالإضافة إلى اجتماعات مع محافظ طهران وغرفة التجارة في العاصمة الإيرانية.