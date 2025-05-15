محافظها: 30% من قرى دهوك مدمرة بسبب الصراع بين العمال الكوردستاني وتركيا

شفق نيوز/ كشف محافظ دهوك علي تتر، يوم الخميس، أن نحو ثلث قرى المحافظة باتت مدمرة وخالية من سكانها جراء الصراع المسلح بين حزب العمال الكوردستاني والجيش التركي، مؤكداً أن دهوك أشد المناطق تضرراً في إقليم كوردستان من هذا الصراع.

وقال تتر خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "دهوك تعد الأكثر تضرراً في إقليم كوردستان نتيجة الصراع المسلح الدائر بين حزب العمال الكوردستاني والجيش التركية، ونحو 30% من قرى المحافظة أصبحت مدمرة وخالية تماماً من سكانها".

وأضاف "السبب الرئيس وراء عدم عودة سكان هذه القرى إلى مناطقهم يعود هي السياسات التي ينتهجها حزب العمال الكوردستاني"، مؤكداً أن "هناك مواطنين لم تطأ أقدامهم أراضي قراهم منذ أكثر من 38 عاماً بسبب استمرار التوترات الأمنية والانتشار المسلح في المناطق الحدودية".

ودعا المحافظ مسلحي الحزب إلى إخلاء القرى والجبال التي يتمركزون فيها ليتسنى للأهالي العودة إلى بيوتهم ومزارعهم واستئناف حياتهم الطبيعية، معتبراً أن هذا الأمر يمثل "أولوية إنسانية وتنموية في آن واحد".

ورحب تتر بأي خطوات نحو التهدئة ووقف إطلاق النار، مؤكداً دعم إدارة محافظة دهوك لجهود السلام بين أنقرة وحزب العمال الكوردستاني، داعياً إلى إكمال العملية السلمية بما يضمن استقرار المنطقة وعودة الحياة الطبيعية إلى القرى الحدودية.

وكشف أن حكومة إقليم كوردستان قد "باشرت فعلياً في تنفيذ بعض مشاريع إعادة الإعمار في المناطق المتضررة من بينها تعبيد طريق وادي بالند الواصل إلى منطقة نيروه وريكان، إلى جانب استكمال هذه المشاريع في مناطق أخرى مثل القرى الواقعة على سفوح جبلي كارة ومتين"، مستدركاً "لكن مناطق دوسكي زوري، وريكان ما يزال إعادة إعمارها مرهوناً بالتقدم في العملية السلميةبينالجانبين".

وكان حزب العمال الكوردستاني قد أعلن يوم 12 من شهر أيار/ مايو الجاري، عن حلّ نفسه وإنهاء "الكفاح المسلح" وجميع أنشطته، بعد حرب دامت 40 عاماً مع تركيا.

ونقلت وكالة "فرات" للأنباء، المقربة من الحزب تفاصيل بيان صادر عنهم اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "الجماعة قررت حل نفسها وإنهاء الصراع المسلح مع تركيا"، مضيفة أن "العلاقات التركية الكوردية بحاجة إلى إعادة صياغة".

وأضاف البيان، أن "الجماعة ترى أن الأحزاب السياسية الكوردية ستضطلع بمسؤولياتها لتطوير الديمقراطية الكوردية وضمان تشكيل أمة كوردية ديمقراطية".