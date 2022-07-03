محافظها يكشف قيام مسلحي حزب العمال بتفجير طريق تم إنشاؤه حديثا في دهوك

شفق نيوز/ أعلن رئيس الحكومة المحلية في محافظة دهوك علي تتر، يوم الأحد، أن مسلحي حزب العمال الكوردستاني قاموا بتفجير طريق تم إنشاؤه مؤخرا في منطقة "نهلة".

وقال المحافظ في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن طريقا تم إنشاؤه قبل ثلاثة أشهر في منطقة "نهلة" فجره مسلحو الحزب بكل أسف، مردفا بالقول إن الحرب التي يخوضها حزب العمال لا علاقة لإقليم كوردستان والعراق بها.

وأضاف أن الصراع القائم بين حزب العمال والجيش التركي تسبب بعدم ايصال الخدمات الى العديد من المناطق الحدودية، مجددا دعوته للحزب وتركيا إلى حل مشاكلهما عبر الحوارات والمباحثات.