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محافظها يعلن انطلاق حملة: لن يبقى بيت في أربيل بلا ماء

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-13T07:28:47+0000
محافظها يعلن انطلاق حملة: لن يبقى بيت في أربيل بلا ماء

شفق نيوز/ أطلقت محافظة أربيل وبالتعاون مع مؤسسة البارزاني الخيرية صباح اليوم الجمعة حملة لتوفير مياه الإسالة إلى المناطق والأحياء التي تعاني من نقص بالمياه جراء الجفاف الحاصل خلال هذا العام بسبب قلة تساقط الأمطار.

وقال محافظ أربيل أوميد خوشناو في مؤتمر صحفي عقده مع رئيس المؤسسة موسى أحمد، إن المحافظة شكلت لجنة يقع على عاتقها متابعة موضوع توفير المياه إلى السكان، وندعوهم إلى الاتصال ببلدية منطقتهم في حال انقطاع المياه.

وأضاف "نطمئن سكان أربيل بأن مشاريع مياه الأفراز الثلاثة إضافة إلى مشروع ماء قنديل الذي تم تشغليه تقوم بإيصال ما تحتاجه البيوت من المياه فإنه من المتوقع تكرار الأزمة التي حدثت مؤخرا لأن الفيضانات في الجانب التركي مستمرة"، مردفا بالقول: نحن اتخذنا الاستعدادات اللازمة عبر الجهات الحكومية المعنية في وضع آلياتها في خدمة توفير المياه للسكان في اربيل.

المحافظ تابع بالقول "نؤكد بأنه لن يكون هناك منزل في أربيل بلا مياه وسيتم توفيره عبر الشاحنات الحوضية للمناطق التي تعاني من نقص".

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