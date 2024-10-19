محافظها: هناك 3 مخيمات للكورد النازحين من تركيا وايران وسوريا في اربيل

شفق نيوز/ اعتبر رئيس الحكومة المحلية في محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان العراق اوميد خوشناو، يوم السبت، المحافظة أنها باتت "ملاذاً آمناً للمضطهدين" سواء من داخل العراق أم من الدول المجاورة والمنطقة.

جاء ذلك في كلمة له على هامش مراسم وضع الحجر الأساس لمشروع سكني في قضاء قوشتبة التابع لمحافظة اربيل بالتعاون مع مؤسسة بارزاني الخيرية.

وقال خوشناو في كلمته، إن "مدينتنا وبكل فخر باتت ملاذا لأولئك الناس المضطهدين سواء من مدن اقليم كوردستان العراق ام من الدول المجاورة"، مردفا بالقول "لدينا مخيم خاص لكورد تركيا، وآخر لكورد إيران، وثالث لكورد سوريا".

وأشار إلى أن "عددا كبيرا من المواطنين القادمين من وسط العراق قد استقروا في اربيل بسبب الأحداث التي وقعت بعد العام 2014 استقروا هنا".