محافظها: هذه هي المرة السابعة تتعرض فيها أربيل لهجوم إرهابي خلال العام

شفق نيوز/ أحصى رئيس الحكومة المحلية في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان أوميد خوشناو عدد الهجمات التي تعرضت المحافظة هذا العام، مبيناً أن القصف الذي طال مطار أربيل الدولي يوم أمس كان يستهدف قوات التحالف الدولي المناهضة لتنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال خوشناو في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم مع وزير الإعمار والإسكان في الإقليم ساسان عوني على هامش وضع الحجر الأساس لمشروعين خدميين في أربيل، إن "هذه هي المرة السابعة التي تتعرض فيها اربيل إلى هجوم ارهابي واستهداف مطارها الدولي خلال هذا العام".

وأكد أن هجوم ليلة أمس كان كسابقاتها حيث تم بطائرتين مسيرتين، ولحسن الحظ تم إحباطه رغم أن حجم الهجوم كان كبيرا، مشيرا إلى أن الطائرتين تم اسقاطهما دون خسائر بشرية ولم تحقق هدفيها وهو ضرب قوات التحالف الدولي.

وعزا المحافظ تكرر الهجمات على اربيل إلى وجود فراغ أمني في المناطق الكوردستانية خارج حدود الإقليم (المتنازع عليها)، قائلا: ينبغي تطبيق الاتفاق الامني في تلك المناطق بين اربيل وبغداد لترسيخ الأمن والاستقرار في اربيل والموصل وكركوك ولكن للاسف الحكومة العراقية لغاية الآن لم تطبق الاتفاقية كما هو مطلوب.

وكانت مؤسسة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن في إقليم كوردستان قد أعلنت في وقت سابق من اليوم تعرض مطار اربيل إلى قصف بطائرتين مسيّرتين مفخختين دون خسائر بشرية.