محافظها: نسعى إلى أن تكون دهوك عاصمة السياحة في العراق

شفق نيوز/ قال رئيس الحكومة المحلية في محافظة دهوك علي تتر يوم الأحد إن المحافظة تسعى إلى أن تكون عاصمة السياحة في اقليم كوردستان والعراق.

وأضاف تتر في كلمة له خلال تدشين مشروع تلفريك جبل زاوا في دهوك بحضور رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني، إن افتتاح هذا المشروع حافز كبير للقطاع الخاص في اقليم كوردستان

وتابع بالقول: ان فرصة تطوير قطاع السياحة مهمة جدا بالنسبة لنا، ونسعى الى ان تكون دهوك عاصمة السياحة في الاقليم والعراق كافة، مردفا "ندعم هيئة الاستثمار في انجاز مثل هكذا مشاريع

وكان مسرور بارزاني قد دشن مشروع مشروع تلفريك جبل زاوا في مدينة دهوك والذي يبلغ ارتفاعه 500 متر، وطوله 2800 متر بتكلفة مالية بلغت 30 مليون دولار أمريكي.