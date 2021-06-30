محافظها: أربيل ثاني أكثر المناطق تضررا بالجفاف في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ اعتبر رئيس الحكومة المحلية لمحافظة اربيل أوميد خوشناو يوم الأربعاء المحافظة ثاني أكثر المناطق تضررا بالجفاف بعد إدارة منطقة "كرميان" في إقليم كوردستان.

وقال خوشناو في مؤتمر صحفي عقده اليوم على هامش زيارته قضاء "سوران" شمالي أربيل: إن مناطق أربيل كافة تواجه مشكلة في نقص المياه بسبب الجفاف لهذا العام، مضيفا أن محافظة أربيل هي ثاني أكثر المناطق تضررا من الجفاف بالإقليم بعد منطقة "كرميان".

ونوه إلى أن الحكومة المحلية اتخذت إجراءات لمواجهة هذه المشكلة، مستدركا القول "لكن مما لا شك فيه فإن هذا لا يكفي واربيل تحتاج إلى تحديد ميزانية خاصة من قبل اللجنة الحكومية العليا لمواجهة الجفاف في الإقليم لتحجيم الأضرار الناجمة عن هذا الجفاف".