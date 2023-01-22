محافظها: المنتخب الوطني العراقي يرغب بالاحتفال في اربيل بمناسبة الفوز بخليجي 25

شفق نيوز/ قال محافظ اربيل أوميد خوشناو، يوم الأحد، إن المنتخب العراقي المتوج بكأس بطولة خليجي 25 يرغب بالاحتفال بالفوز في عاصمة إقليم كوردستان.

واضاف خوشناو في تصريح لعدد من وسائل الاعلام من بينها وكالة شفق نيوز، حول زيارة المنتخب العراقي إلى أربيل، "لم تقم اربيل بتوجيه دعوة للمنتخب العراقي لزيارة المحافظة لكنهم كان لديهم رغبة لزيارة اربيل في اطار فرحتهم بالفوز ونحن نقول إن أبوب المدينة ستكون مفتوحة أمام كل الزائرين".

وأوضح ان "وسائل الإعلام تعاملت مع هذه القضية بطريقة لا مسؤولة ولم اقم بالحديث لاي وسيلة إعلامية حول هذه القضية لكن كان يتم نشر اخبار باسم المحافظة".

وتابع محافظ أربيل، "لم تكن هناك برنامج لزيارة المنتخب، و اذا تم تنظيم برنامج لزيارتهم والتوصل الى صيغة معينة فسيتم استقبالهم بطريقة من الطرق".

وأمس السبت، أعلن رئيس الحكومة المحلية في محافظة اربيل أوميد خوشناو، أن المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم سيزور عاصمة إقليم كوردستان.

وهنأ خوشناو في بيان اليوم، المنتخب الوطني بمناسبة فوزه ببطولة كأس الخليج العربي بنسختها الـ25 التي أُقيمت في مدينة البصرة.

وقال إنه بهذه المناسبة سيتم استقبال المنتخب يوم الاثنين 23 - 1 - 2023، في الساعة 2:30 بعد الظهر بحفل سيُقام على أرض ملعب فرانسوا حريري الدولي.

من جهته؛ قال فراس بحر العلوم عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم لوكالة شفق نيوز؛ ان "رئيس الاقليم وجه دعوة رسمية لوفد المنتخب العراقي لكرة القدم بمناسبة تتويجه بطلا لكأس خليجي 25".