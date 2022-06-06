محافظتان وإدارة مستقلة في كوردستان تكشف عن سبب ارتفاع أسعار الدجاج

شفق نيوز/ عزت إدارة حقول الدواجن في السليمانية وحلبجة وگرميان، يوم الاثنين، سبب ارتفاع أسعار الدجاج الى تفشي الأمراض وزيادة أسعار الأعلاف.

وقال مدير حقول الدواجن في محافظتي السليمانية وحلبجة، وإدارة گرميان، ناظم عبد الله جاف، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "70% من الدجاج قد أتلف بسبب مرض (نيوكاسل دامبرو) وهو مرض خاص بالدواجن".

وبشأن زيادة أسعار الدجاج، اوضح قائلاً "سابقا كان سعر طن العلف 410 دولارات، والآن أصبح 700 دولار، وارتفع سعر طن الغاز من 420 ألف دينار إلى مليون دينار، وهذا ما كبد مربيّ الدواجن الكثير من الخسائر المادية".

واضاف ان "سعر الكيلو غرام الواحد من الدجاج يكلف أصحاب حقول الدواجن 3250 ديناراً بسبب ارتفاع أسعار الاعلاف".

واشار جاف الى انه "لمعالجة أمراض الدجاج قامت حكومة اقليم كوردستان من خلال وزارة الزراعة في احدى الدول المتقدمة بتطوير لقاح لمنع هلاك الدجاج".