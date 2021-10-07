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محافظة كوردستانية: لم نسجل أية خروقات خلال الحملة الدعائية للانتخابات

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-07T07:52:41+0000
محافظة كوردستانية: لم نسجل أية خروقات خلال الحملة الدعائية للانتخابات

شفق نيوز/ أعلنت قائممقام محافظة حلبجة نوخشه ناصح يوم الخميس أن المحافظة لم تسجل خروقات منذ بداية انطلاق الحملة الدعائية للانتخابات التشريعية العراقية ولغاية الآن.

وقالت ناصح في مؤتمر صحفي عقدته اليوم، إن "الحملة سارت بشكل جيد جدا، ومنذ انطلاقها وحتى يومنا هذا والذي شارفت به على الانتهاء لم نسجل أية خروقات في الدعاية الانتخابية في حلبجة".

ودعت السكان إلى ممارسة حقهم الانتخابي بالذهاب لصناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم، معللة بالقول: هذه الانتخابات مصيرية وهي صوت الكورد في العراق وينبغي أن نحصد اكثر عدد من المقاعد بعيدا عن المسميات الحزبية والسياسية.

وحذرت ناصح انصار الاحزاب وكذلك الجهات السياسية من اطلاق العيارات النارية بعد الانتخابات احتفالا بالفوز، مؤكدة أن أي شخص او جهة تقوم بهذه الفعلة ستتعرض الى المساءلة القانونية.

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