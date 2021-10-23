محافظة كوردستانية تقرر إيقاف رواتب موظفي الصحة غير المطعمين باللقاح المضاد لكورونا

شفق نيوز/ فرضت مديرية الصحة العامة في محافظة حلبجة شرطا على موظفيها مقابل صرف المرتبات الشهرية لهم ألا وهو التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، مؤكدة على بطاقة اللقاح دليل يثبت أخذ جرعاته.

وقال المدير العام لصحة حلبجة الدكتور آزاد مصطفى في بيان اليوم السبت، إن أي موظف لم يتلق لقاح كورونا لن يتقاضى مرتبه الشهري.

ووفقا للبيان فإنه سيتم إعتماد بطاقة اللقاح كدليل على تطعيم الموظف، مؤكدة على ضرورة تسجيل البطاقة في قسم الاحصاء.

يأتي هذا في وقت تزايدت فيه أعداد الوفيات الناجمة عن الاصابة بفيروس كورونا في إقليم كوردستان.