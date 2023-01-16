محافظة كوردستانية تطلق مشروع "إيواء الحيوانات السائبة".. حديث عن مكافأة لمن يجلبها

شفق نيوز/ أعلنت الحكومة المحلية لمحافظة دهوك، ضمن إقليم كوردستان، يوم الاثنين، المباشرة بإنشاء مأوى للحيوانات السائبة، فيما أكدت رصد مكافأة لكل من يسلمها حيواناً سائباً.

وقال المهندس نمر حسام الدين، لوكالة شفق نيوز، إن "حكومة دهوك المحلية، بدأت بإنشاء المأوى فی عموم المحافظة، بكلفة تجاوزت ثلاثة ملايين دينار عراقي".

وأضاف حسام الدين، أن "المشروع يتألف من سبعة أجنحة، عدداً منها تم تخصيصه للحيوانات التي تعاني من أمراض وإعاقة، والأخرى ستخصص لإيواء الحيوانات على شكل مجموعات".

وأوضح أن "المرحلة الأولى تضم إيواء الكلاب السائبة، والثانية ستكون للقطط والحمير والبغال".

من جانبة، أشار مدير منظمة حقوق الحيوان في دهوك، سليمان تمر، إلى وجود طريقتين لإيواء الحيوانات السائبة بالمحافظة الأولى "إنشاء فرق مختصة تقوم بجمع الحيوانات من الشوارع والأزقة"، والثانية "منح الحكومة المحلية مكافأة مالية لكل شخص يقوم بجلب حيوان إلى المأوى".

وعن كيفية التعامل مع الحيوانات في هذا المشروع، لفت المسؤول الحقوقي إلى أهمية وجود "أطباء بيطريين يقومون بفحص الكلاب من جميع الأمراض وإعطاء العلاج اللازم لهم، وبعدها أن يكون لكل حيوان رقم معين".