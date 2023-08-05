محافظة كوردستانية تسجل 10 حالات إصابة بـ"النزفية" منذ مطلع 2023

شفق نيوز / سجلت محافظة دهوك، ضمن إقليم كوردستان، يوم السبت، سبع حالات مؤكدة وثلاث مشتبه بها بـ"الحمى النزفية"، منذ بداية العام الحالي 2023.

وقال الدكتور سكفان حسن الأخصائي في الأمراض الانتقالية، لوكالة شفق نيوز، إن "الجهات الصحية سجلت منذ بداية العام الحالي، عشر حالات للإصابة بالحمى النزفية، سبع منها مؤكدة".

وأضاف حسن، أن "اثنين من المصابين توفيا نتيجة المرض، الأول من أهالي أربيل، والآخر من نينوى"، لافتاً إلى أن "الإصابة تأتي عن طريق الحيوانات والدم".

وحثّ الأخصائي في الأمراض الانتقالية، مربي الحيوانات على "التعامل مع الحيوانات وفق الإرشادات الصحية"، مطمئناً المواطنين بأن "المرض غير معدٍ، وإنما ينتقل عن طريق تناول اللحوم".

وكان وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان، سامان برزنجي، قد طمأن الشهر الماضي، سكان الإقليم بشأن الموقف الوبائي لمرض الحمى النزفية، مؤكدا أنه "تحت السيطرة".

والحمى النزفية مرض فيروسي يصل معدل الوفيات للمصابين به إلى 40%، وفق منظمة الصحة العالمية، وينتقل من الحيوانات إلى الإنسان.