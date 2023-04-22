محافظة كوردستانية تحذر.. السحايا بدأ بالانتشار

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة للصحة في محافظة حلبجة ضمن إقليم كوردستان، يوم السبت، أن مستشفى حلبجة للأطفال لن تستقبل أي مريض بسبب انتشار مرض السحايا.

وقالت صحة حلبجة في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، أنه "للأسف، بعد دخول عدد كبير من الأطفال إلى مستشفى حلبجة للأطفال بسبب الأمراض المعدية من التهاب السحايا، تم منع دخول المرضى إلى المستشفى".

من جانبه بين مدير عام صحة محافظة حلبجة في تصريح صحفي تابعته وكالة شفق نيوز، إن عدد الأطفال المصابين بالمرض وصل إلى 40 طفلاً"، مرجحا "ارتفاع العدد".