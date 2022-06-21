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محافظة في إقليم كوردستان خالية من الكوليرا

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-21T10:12:55+0000
محافظة في إقليم كوردستان خالية من الكوليرا

شفق نيوز/ قال وزير الصحة في إقليم كوردستان سامان البرزنجي، يوم الثلاثاء، إن محافظة حلبجة لم تسجل إصابات بوباء الكوليرا لغاية الآن.

وذكر البرزنجي في مؤتمر صحفي عقده اليوم على هامش زيارته إلى محافظة حلبجة، أنه "أُجريت فحوصات مختبرية ومتابعات شاملة في مدينة حلبجة، وظهرت النتائج ليوم أمس وكانت جميعها سالبة".

وأضاف قائلا "إنني واثق من أن القرارات التي اتخذتها وزارة الصحة والمديريات العامة التابعة لها خلال الأيام القليلة الماضية لمنع إنتشار وباء كوليرا ستنعكس على أرض الواقع".

وانتشر وباء الكوليرا في كل من محافظة اربيل والسليمانية خلال الأيام القليلة الماضية، وقد هرعت وزارة صحة الإقليم إلى اتخاذ إجراءات للسيطرة على المرض.

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