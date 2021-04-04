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محافظة في إقليم كوردستان تؤشر إقبالا ضئيلاً جدا على تلقي لقاح كورونا وتلوح بفرض الحظر

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-04T12:19:03+0000
محافظة في إقليم كوردستان تؤشر إقبالا ضئيلاً جدا على تلقي لقاح كورونا وتلوح بفرض الحظر

شفق نيوز/ أشرت مديرية الصحة العامة في محافظة حلبجة يوم الأحد ضعفا في الإقبال على تلقي جرعات لقاح كورونا في المحافظة.

وقال آزاد مصطفى المدير العام للصحة في حلبجة خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن "غرفة العمليات في المحافظة قررت أن يكون ارتداء الكمامة إجباريا بعد تصاعد معدل الإصابات إلى ثلاثة أضعاف".

وشدد على ضرورة أن يقبل المواطنون على تلقي جرعات لقاح كورونا، مشيرا الى تسجيل 29 إصابة جديدة بالوباء خلال هذا الأسبوع من بينها ستة مصابين حالتهم الصحية سيئة جدا.

وأفصح مصطفى عن أن من مجموع 3 آلاف جرعة من لقاح كورونا وصلت الى حلبجة لم يتم تلقي سوى 40 جرعة منها، مبينا ان المواطنين والكوادر الطبية لا يقبلون على تلقي جرعات اللقاح وفق المطلوب،  ودعونا الأحزاب، والمنظمات إلى نشر المزيد من التوعية والإرشادات. 

ولفت المدير العام لصحة حلبجة ان حظر التجوال ينبغي أن يفرض وفق نسبة الإصابات، ونحن نستقبل ما نسبته 10% من المصابين، وإذا ارتفع المعدل سنصدر قرارا بشأن الحظر.

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