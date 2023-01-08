محافظة في إقليم كوردستان تخلو من أية جريمة قتل في العام 2022

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة محافظة حلبجة في إقليم كوردستان، يوم الأحد، عدم تسجيل أية جريمة قتل داخل مركز المحافظة خلال العام الماضي.

وقال المتحدث باسم شرطة المحافظة المقدم برزان عثمان في مؤتمر صحفي عقده اليوم، "سجلنا قضيتي قتل عمد خلال العام 2022، وأن المتهمين بالتنفيذ أُلقي القبض عليهما، وتمت إحالتهما إلى القضاء"، مبينا أن الجريمتين تم تنفيذهما خارج مركز محافظة حلبجة، ولحسن الحظ لم يتم تنفيذ أية جريمة قتل في المدينة.

وأشار إلى تسجيل 17 قضية محاولة قتل، والإقدام على إضرام النيران بالجسد أربع حالات، وتسجيل 31 قضية عنف أُسري، والعنف ضد المرأة 78 قضية.

ونوه المقدم عثمان إلى تسجيل 31 قضية إعتداء على موظفين، و9 قضايا تتعلق بالتسول، وقضيتي أفعال غير أخلاقية، 109 قضايا الضرب العمد، 146 قضية تهديد، و113 قضية سرقة، و24 قضية احتيال، و20 قضية ضبط اسلحة غير مرخصة، وقضيتي الموت بالقضاء والقدر.

واما بما يتعلق بحوادث السير فقد تم تسجيل 8 قضايا وفاة، و68 حالة إصابة بجروح، و87 قضية القيادة بدون رخصة، وفقاً للمتحدث باسم شرطة حلبجة.