محافظة في إقليم كوردستان تحظر استخدام السجائر الإلكترونية

شفق نيوز/ قرر الإدعاء العام في محافظة دهوك بإقليم كوردستان العراق، اليوم الأربعاء، حظر استخدام وتداول السجائر الإلكترونية.

ووفقا للقرار، فإنه يحظر استخدام وبيع وشراء السجائر الإلكترونية، وأي شخص لا يلتزم بهذا القرار سيواجه القانون .

وقرر ايضا في كتاب الصادر من مدعي العام بمحافظة دهوك منع دخول القاصرين دون سنة 18 عاما إلى الأماكن التي تدخن فيها "الاركيلة " و محال بيع الخمور والحانات وستقوم الجهات المختصة بمتابعة هذا الموضوع عن طريق كاميرات المراقبة داخل هذه الأماكن.

وكانت قائممقامية محافظة السليمانية قد قررت في شهر تشرين الأول من العام 2022 منع أي إعلان للسجائر الإلكترونية في مواقع التواصل الاجتماعي أو في وسائل الإعلام.

وقال قائممقام قضاء السليمانية اوات محمد في حينها خلال اجتماعه باللجان المشتركة، إن أي شخص يعلن عن السجائر الإلكترونية أو يبيعها للقاصرين دون سن 18 سنة سيواجه إجراءات قانونية صارمة.

وأضاف، أن اللجان المشتركة لن تخلق مشاكل لأصحاب المحال والتجار، لكن يجب عليهم القيام بأعمالها التجارية ضمن القوانين والتوجيهات المعمول بها.

كما اشار محمد الى أن بعض أصحاب المحال واماكن التسوق بغض النظر عن السن يبيعون السجائر الإلكترونية للأطفال، وهذا مخالف للقانون.

ووجه قائممقام السليمانية، في اجتماع مع اللجنة العليا، اللجان المشتركة على زيادة متابعتها ومنع الإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي وبيع السجائر الإلكترونية، وأي متجر أو سوق يبيع للأطفال تلك السجائر لابد أن يواجه بإجراءات قانونية صارمة.كما جاء في كتاب الصادر من مدعي العام ايضا منع دخول اشخاص دون 18 الى الاماكن التي تدخن فيها الاركيلة و و محال بيع الخمور