محافظة في اقليم كوردستان تحصل على دعم فرنسي بملايين اليوروات

شفق نيوز/ اعلن القنصل الفرنسي العام في اقليم كوردستان أوليفي ديكيوتيني يوم الاحد تقديم بلاده دعما ماديا لمحافظة دهوك بقيمة 15 مليون يورو لتنفيذ مشاريع تنموية و خدمية في المحافظة .

جاء ذلك خلال لقائه محافظ دهوك على تتر بمبنى محافظة دهوك .

واوضح القنصل الفرنسي في مؤتمر صحفي عقب اللقاء ان المبادرة الفرنسية تتضمن تقديم منحة مالية سيستفيد منها 500 مواطنا اضافة الى 60 الف طالب وفي مجالات مختلفة، مشيرا الى ان المبادرة جاءت خلال زيارة وزير الخارجية الفرنسي في شهر تموز المنصرم وستقدم المنحة المالية عبر وكالة التنمية الفرنسية .