محافظة بإقليم كوردستان لن تحتفل بعيد الاضحى لعدم صرف الحكومة الاتحادية الرواتب

شفق نيوز/ أعلن رئيس الحكومة المحلية في محافظة السليمانية هفال ابو بكر، يوم الخميس، أن المحافظة لن تحتفل بعيد الاضحى بسبب عدم صرف الرواتب للموظفين والعاملين في القطاع العام بإقليم كوردستان من قبل الحكومة العراقية.

وقال أبو بكر في بيان اليوم، إنه "احتجاجًا على السلطات الحاكمة وسلطات الدولة (..) فإننا لن نقيم أي احتفالات رسمية بعيد الأضحى".

وخاطب سكان المحافظة قائلا "نؤكد لكم أن مؤسسات حكومة السليمانية المحلية كافة ستكون في خدمة المواطنين".