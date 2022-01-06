محافظة بإقليم كوردستان لم تسجل أية حالة قتل للنساء عام 2021

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة محافظة حلبجة في اقليم كوردستان، يوم الخميس، انها حققت خلال عام 2021 الماضي في ألفي قضية من بينها 87 ملفا للعنف الاسري من دون تسجيل اية حالة قتل للنساء، موجهة شكرها لاستجابة وتعاون الاهالي لبسط الامن والامان في المحافظة.

وقال المتحدث باسم المديرية المقدم بارزان عثمان في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، ان العام الماضي شهد تسجيل الفي ملف للتحقيق ضمت مقتل 4 اشخاص عمدا ومصادرة العديد من قطع السلاح غير المرخص مع حالتي انتحار.

وبشأن احصاءات العنف الاسري اكد عثمان انه "نتيجة لعدم افتتاح مديرية للعنف الاسري في حلبجة فان مديرية الشرطة هي من تتولى ملفات العنف الاسري وانها سجلت 87 ملفا للمشكلات الاسرية ولم تتضمن اية حالة قتل لامرأة وتم اعتقال 21 امرأة خلال العام الماضي".

واضاف عثمان انه بشأن مشكلة فلاحي قرية باخه كون مهاجمة الفلاحين والمديرية العامة لزراعة حلبجة تم تسجيل 14 ملفا للتحقيق وتقوم المحكمة بحسم المشكلة وهي الان امام القاضي".

وافاد عثمان بان الجرائم في حدود المحافظة ومقارنة بالمحافظات الاخرى قليلة وهناك العديد من انواع الجرائم ليس لها وجود في المحافظة، مضيفا ان جميع المؤسسات والاجهزة الحكومية متعاونة ومساندة لبعضها البعض ليتمكن الجميع من حفظ الامن للاهالي بشكل اكبر.