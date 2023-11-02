محافظة السليمانية: الرئيس الإيراني وعدني بمد خط سكة حديد إلى منفذ باشماخ الحدودي الدولي

شفق نيوز/ صرّح محافظ السليمانية هفال ابو بكر، يوم الخميس، بأنه تلقى وعدا من الرئيس الإيراني آية الله إبراهيم رئيسي بمد خط سكة حديد من محافظة كوردستان الإيرانية إلى منفذ باشماخ الحدودي الدولي في إقليم كوردستان العراق.

وقال أبو بكر في بيان اليوم، إنه شارك في مراسم افتتاح محطة خط سكة حديد "سنندج" في محافظة كوردستان إيران بإشراف وحضور إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومهرداد بذرباش وزير الطرق والتنمية العمرانية الايراني، وممثلي الكورد في البرلمان الإيراني، وإسماعيل زارعي كوشا محافظ كوردستان.

وأضاف محافظ السليمانية أنه خلال مراسم الحفل تم الترحيب به رسميا، مشيرا إلى أن الرئيس الإيراني قرر مدَّ خط سكة حديد كوردستان إيران إلى منفذ باشماخ الحدودي الدولي، وربط هذا الخط بالخطوط المحلية والدولية الإيرانية، وتعزيز التبادل التجاري، والعلاقات التجارية والترانزيت بين معبري باشماخ و برويزخان الدوليين.

وتابع أبو بكر بالقول، "كما أوصلنا طلبنا إلى رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية بفتح حدود (سازان) في محافظة حلبجة، على أمل أن يتم فتح هذه الحدود رسميا في المستقبل".

وكان رئيسي، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، أن بلاده تعتزم مدّ خط سككي من محافظة كوردستان إيران إلى منفذ باشماخ الحدودي الدولي في إقليم كوردستان العراق.

جاء ذلك في تصريح أدلى به على هامش تدشين طريق همدان - سنندج السككي، وفقا لما نقلته وسائل إعلام إيرانية رسمية.

ووصل رئيسي صباح اليوم إلى مدينة "سنندج" مركز محافظة كوردستان للقاء بأهلها، ومتابعة المشاريع الانمائية المعتمدة والمقررة، بما في ذلك تدشين 16 مشروعا ضخما.

وقال الرئيس الإيراني إنه تم انجاز هذا المشروع (سكة حديد همدان - سنندج)، ويجب البدء في اسرع وقت في التخطيط لمد خط سكة حديد من سنندج الى منفذ باشماخ مع العراق.

وأضاف "اليوم إلى جانب افتتاح خط السكة الحديد من همدان إلى سنندج، نبدأ التصميم من سنندج إلى حدود باشماخ (بإقليم كوردستان)، ونأمل أن نرى يومًا ما يصبح خط سكة الحديد هذا خطًا دوليًا".