محافظة اربيل تنفي تعطيل الدوام الرسمي يوم غد

شفق نيوز/ نفت محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان يوم الاثنين تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء.

وقالت المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ انه "لا ضرورة لتعطيل الدوام الرسمي في محافظة اربيل ليوم غد الثلاثاء، لذا فان الدوام الرسمي سيستمر بشكل طبيعي في جميع المؤسسات الحكومية".

وكانت ادارة سوران المستقلة قد اعلنت في يوم أمس تعطيل الدوام الرسمي بسبب هطول الأمطار وسوء الأحوال الجوية.

وتشهد معظم مناطق اقليم كوردستان منذ عدة أيام موجة أمطار غزيرة التي من المتوقع أن تستمر لغاية يوم الخميس بحسب توقعات مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في الإقليم.