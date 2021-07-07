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محافظة اربيل تعلن حظر سير نوع من المركبات

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-07T15:56:26+0000
محافظة اربيل تعلن حظر سير نوع من المركبات

شفق نيوز/ اعلن محافظ اربيل، عاصمة اقليم كوردستان، اوميد خوشناو، اليوم الاربعاء، عن قرار بحظر تجوال نوع من المركبات في المحافظة، بسبب استخدامها في التجاوز على الشبكة الكهربائية، والقاء القبض على غير الملتزمين بهذا القرار.

وجاء في بيان لمكتب خوشناو ورد لوكالة شفق نيوز، أنه يبلغ جميع المواطنين في حدود محافظة اربيل انه من اجل المصلحة العامة وبهدف منع المتجاوزين على الشبكة الكهربائية، تقرر منع سير المركبات التي تحمل سلالم.

واضاف ان سير المركبات التي تحمل السلالم يكون للحالات المسموح بها فقط بكتاب رسمي من قبل مديرية توزيع الكهرباء للقيام عمل رسمي محدد.

واشار الى ان اي شخص لا يلتزم بالقرار يتم اعتقاله من قبل الاجهزة المختصة وتتخذ بحقة الاجراءات القانونية.

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