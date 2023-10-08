محافظة اربيل تعتزم تحويل مرتفعات "كسنزان" إلى وجهة سياحية

شفق نيوز/ تعتزم الحكومة المحلية في محافظة اربيل عاصمة إقليم كوردستان، تحويل مرتفعات ناحية "كسنزان" إلى وجهة سياحية يقصدها الناس من داخل وخارج الإقليم.

وصرّح المحافظ أوميد خوشناو اليوم الأحد في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بأنه من أجل الحفاظ على المياه وزيادة تدفقات المياه الجوفية ومناسيبها، وحماية مدينة أربيل من الفيضانات أولت التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان إهتماماً بالغاً في إنشاء البرك والسدود، ودخلت بالفعل عدد من البرك حيز التنفيذ.

وأوضح أن إحدى البرك التي تم البدء بإنشائها تقع في مرتفعات كاسنزان بالقرب من نصب الشهداء، والذي مع اكتمالها، وإلى جانب الاستفادة منها بحماية وزيادة كمية المياه الجوفية وحماية مدينة أربيل من أي احتمال للفيضانات ، وبموسم الصيف سيكون لها الكثير من الفوائد للزراعة والثروة الحيوانية للمنطقة، وفي نفس الوقت ستكون وجهة سياحية وستعطي إطلالة جميلة على العاصمة أربيل، وفي المستقبل يمكن للسياح زيارة هذا المكان كموقع سياحي يقع بالقرب من العاصمة.