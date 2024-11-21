محافظة اربيل تشارف على الانتهاء بنسبة 100% من عملية التعداد السكاني

شفق نيوز/ أعلن قائممقام مدينة اربيل نبز عبد الحميد، يوم الخميس، أن فرق الإحصاء قد شارفت على الانتهاء من عملية تعداد السكان العام في محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، مؤكدا عدم تسجيل أي حوادث خلال التعداد.

وقال عبد الحميد في تصريح للصحفيين بينهم مراسل وكالة شفق نيوز، إنه "قبل بدء عملية التعداد السكاني عقدت الجهات المعنية في أربيل اجتماعا حول إجراءات انجاح هذه العملية وحظر التجوال، و مساعدة فرق التعداد والباحثين".

وأضاف "نحن في اليوم الثاني للتعداد حيث ان المواطنين التزموا بحظر التجوال من دون نشر المفارز الامنية"، مؤكدا أن "عملية التعداد السكاني تسير بطريقة جيدة ويمكن القول ان الفرق وصلت تقريبا الى اكمال نسبة 100 بالمئة من العملية في محافظة اربيل اذ لم يتم تسجيل اي حوادث ضمن حدود المحافظة".

وتابع عبد الحميد القول: بحسب المعلومات المتوفرة لدينا فان محافظة اربيل هي في مقدمة المحافظات في استكمال إجراءات التعداد السكاني .