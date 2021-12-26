محافظا اربيل واذربيجان الغربية يبحثان ملفات تجارية واقتصادية

شفق نيوز/ بحث محافظ اربيل اميد خوشناو خلال زيارته، اليوم الأحد، الى محافظة آذربيجان الغربية (اروميه) في إيران محمد صادق معتمديان، تمتين العلاقات التجارية والاقتصادية بين ايران واقليم كوردستان في معبر حاج عمران – تمرجين.

وجاء في بيان للمحافظة ورد لوكالة شفق نيوز، ان المحافظ اميد خوشناو والوفد المرافق له، قام اليوم الأحد، في اطار زيارته الى ايران بزيارة محافظة آذربيجان الغربية (اروميه) واستقبل بحفاوة من قبل محافظها محمد صادق معتمديان.

واوضح البيان ان اللقاء الذي جرى بحضور القنصل العام الايراني في اربيل نصرالله رشنودي وعدد آخر من كبار المسؤولين في المنطقة، أكد محافظ اروميه على تمتين العلاقات بين المحافظتين وتقوية الحركة التجارية والاقتصادية بين ايران واقليم كوردستان في معبر حاج عمران- تمرجين وأعرب عن الاستعداد لتقديم كل أنواع التعاون والتسهيلات بهذا الصدد.

واشار البيان الى محافظ اربيل قدم هدية المحافظة الى محافظ أذربيجان الغربية (اروميه) ووجه دعوة رسمية له لزيارة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.