محاضرو كوردستان المفصولون للبرلمان: إعادتنا تسد نقص الملاكات التعليمية

شفق نيوز- السليمانية

طالب محاضرون مفصولون في إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، برلمان الإقليم بالتدخل لحسم ملف إعادتهم إلى الخدمة، مؤكدين أن إعادة تعيينهم من شأنها الإسهام في معالجة النقص الذي تعاني منه الملاكات التعليمية، ولا سيما في المناطق النائية.

وقال ممثل المحاضرين، شاباز ناصر، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن وفداً من المحاضرين قدم مذكرة إلى عدد من الكتل البرلمانية في برلمان إقليم كوردستان، تتضمن مطالبهم بإعادتهم إلى وظائفهم وتثبيتهم ضمن ملاكات وزارة التربية.

وأوضح ناصر، أن المحاضرين سبق أن طرقوا أبواب الجهات الحكومية المختصة أكثر من مرة للمطالبة بحل قضيتهم، إلا أن تلك المطالب لم تفضِ إلى أي إجراءات عملية حتى الآن.

وأضاف أن وزارة التربية تواجه تحديات تتعلق بنقص الكوادر وغياب قاعدة بيانات دقيقة للمحاضرين، لافتاً إلى أن لدى المحاضرين إحصائية تضم نحو 700 محاضر جاهزين للعودة إلى العمل في مختلف مناطق الإقليم.

وأشار ناصر، إلى أن إعادة هؤلاء المحاضرين ستسهم في سد الشواغر، خاصة في المدارس الواقعة خارج المدن، ولن تشكل أعباء مالية كبيرة على الحكومة، داعياً وزارة التربية والجهات المعنية إلى الإسراع في حسم الملف وإنصاف المحاضرين بعد سنوات من الانتظار.