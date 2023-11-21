محاضرو السليمانية يغيرون مسار احتجاجاتهم نحو بغداد

شفق نيوز/ قرر المحاضرون المجانيون في السليمانية، يوم الثلاثاء، تغير مسار تظاهراتهم المطلبية والتوجه نحو الحكومة الاتحادية في بغداد مع تمديد الإضراب العام.

وقال ممثل المحاضرين المجانين في السليمانية، محمد كمال، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز؛ إن "بعد اجتماع استمر لأكثر من ثلاث ساعات تقرر توجيه مطالب التظاهرات باتجاه بغداد كون إقليم كوردستان وبحسب قيادته تقول إنها تنتظر تغير الوضع المالي من بغداد لهذا سنوجه مطالبنا باتجاه الحكومة الاتحادية".

وأضاف أن "تظاهراتنا وإضرابنا سيستمر لحين إرسال بغداد مستحقات الإقليم وبعد إرسالها سيتم العودة لقاعات الدراسة كون وزير التربية في حكومة الإقليم أكد اليوم أن الأزمة سببها عدم وصول المستحقات المالية للإقليم".

وبين كمال "اعتباراً من الأحد المقبل سيقوم المحاضرون المجانيون بدعم تظاهرات المعلمين والمدرسين المعترضين وسنساندهم في احتجاجاتهم لحين صرف مستحقاتهم المالية".

ويستمر المعلمون والمحاضرون المجانيون في السليمانية وحلبجة وإدارتي گرميان ورابرين في إضرابهم العام منذ 68 يوماً بسبب تأخر وصول استحقاقات الإقليم من بغداد.