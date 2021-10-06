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محاضرو السليمانية يغادرون اعتصام التربية ويتوجهون الى المحافظة.. صور

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-06T10:57:11+0000
محاضرو السليمانية يغادرون اعتصام التربية ويتوجهون الى المحافظة.. صور

شفق نيوز/ نظم العشرات من المحاضرين المجانيين في السليمانية، اليوم الاربعاء، تظاهرة أمام مبنى المحافظة، وذلك وبعد اعتصامهم المستمر منذ يومين أمام مبنى مديرية التربية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن المحاضرين المجانيين المعتصمين امام مبنى مديرية تربية السليمانية توجهوا، ظهر اليوم، إلى مبنى المحافظة لمطالبة الحكومة المحلية التدخل في حل مشكلتهم.

وأضاف أن المحاضرين هددوا بترك قاعات الدراسة، إذا ما لم يتم انصافهم بصرف مستحقاتهم.

بدوره أكد محافظ السليمانية هفال ابو بكر خلال حديثه للمتظاهرين، أن إدارة المحافظة مع جميع مطالبهم، مشيراً إلى أن الإدارة ستفاتح الجهات المعنية في حكومة الإقليم لانصاف المحاضرين المجانين بصور تتلائم مع تضحياتهم خلال السنوات الماضية.

ويواصل العشرات من المحاضرين بالمجان في محافظة السليمانية، اعتصامهم لليوم الثاني على التوالي.

 يشار إلى أن عدد المحاضرين في محافظة السليمانية يصل الى خمسة الاف  محاضر منسبين الى مديرية تربية المحافظة.

 

 

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