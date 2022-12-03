محاضرو السليمانية يعلنون خطتهم التالية وينتقدون اتحاد معلمي كوردستان

شفق نيوز/ أعلن المحاضرون بالمجان في السليمانية، ضمن إقليم كوردستان، يوم السبت، خطتهم التالية بعد خمسة أيام من التظاهرات، منتقدين في ذات الوقت موقف اتحاد معلمي الإقليم، حيال مطاليبهم والضغط على الحكومة.

وقال محمد كمال، ممثل المحاضرين في السليمانية، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "الخطة التالية ستكون عدم تسليم أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الاول والذي يعد الفصل الأهم في السنة الدراسية بسبب عدم الرد على المطاليب منذ خمسة أيام".

وأضاف كمال، أن "الوزارة والمديريات العام للتربية في المحافظات والإدارات المستقلة طلبت من المشرفين التربويين وضع أسئلة الفصل الأول، وهذا لا يجوز كون المعلم هو أعلم وأدرى بما منحه للطلبة من مادة علمية، كما ويعد هذا الأمر إجحافا بحق المحاضرين بالمجان".

وانتقد ممثل المحاضرين بالمجان موقف اتحاد معلمي كوردستان، الذي اكتفى بطلب تأجيل موعد استلام أسئلة الفصل الدراسي الأول، مؤكداً أن "واجب اتحاد المعلمين هو الدفاع عن حقوق المعلمين المحاضرين بالتعيين وإنصاف حقهم".

وطالب ممثل المحاضرين بالمجان، أهالي الطلبة "الانضمام إلى تظاهراتهم للضغط على أصحاب القرار للاستجابة لمطالبهم والمتمثلة بالتعاقد مع المحاضرين، لغاية انتخاب برلمان جديد للإقليم، يقوم بإقرار موازنة مالية يثبت فيها قرار تعيينهم على الملاك الدائم".