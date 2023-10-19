محاضرو السليمانية يردون على وزير تربية الاقليم: موعدنا الأحد

شفق نيوز / رد المحاضرون بالمجان في السليمانية، يوم الخميس، على دعوات وزير التربية في حكومة إقليم كوردستان، بالعودة إلى قاعات الدراسة لاستئناف العام الدراسي الجديد خدمة للصالح العام.

وقال ممثل المحاضرين بالمجان في السليمانية، دلشاد ميراني، لوكالة شفق نيوز، إن "دعوات وتهديدات وأساليب ضغط الحكومة لا تؤثر على قرارات المحاضرين ولا تثني عزيمتهم وإصرارهم على المضي بالإضراب العام".

وأضاف ميراني: "سيكون لنا رد على دعوات وزير تربية الإقليم، يوم الأحد القادم، بالخروج بتظاهرات كبيرة، لنثبت أننا مع حقوقنا ومصرين عليها"، مردفاً بالقول: "على حكومة الإقليم توفير راتبين على الأقل والمباشرة بصرف العلاوات والترفيعات المهنية وحل مشكلة تثبيت المحاضرين المجانين قبل الدعوة للعودة لقاعات الدراسة، لأن تلك الأمور مرتبطة بحياة ومعيشة الموظفين".

وكان وزير التربية في حكومة إقليم كوردستان، آلان حمه سعيد، قد دعا في وقت سابق من اليوم، التدريسيين والمعلمين والمحاضرين بالمجان في محافظة السليمانية والمناطق المحيطة بها، إلى إنهاء إضرابهم والمباشرة بالدوام الرسمي في المدارس والأوساط التعليمية اعتباراً من مطلع الأسبوع المقبل.