محاضرو السليمانية يختارون مكاناً جديداً للاحتجاج ويهددون بالتصعيد

شفق نيوز/ اختار مئات المحاضرين المجانيين في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، مكاناً جديداً لتنظيم احتجاجهم السلمي المطالب بالتعيينات.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، في السليمانية إن المئات من المحاضرين المجانيين نظموا، صباح اليوم، تظاهرة جديدة أمام مكتب برلمان اقليم كوردستان للمطالبة بالتعيينات والتثبيت على الملاك الدائم.

وأضاف، أن المتظاهرين حذروا من "التصعيد " اذا ما لم يتم الاستجابة لمطالبهم، وحمّلوا حكومة إقليم كوردستان مسؤولية ذلك، مؤكدين استمرارهم بالتظاهرات لحين الاستجابة للمطالب.

ونظم المحاضرون بالمجان، خلال الأسابيع الماضية، تظاهرات سلمية في عدة مناطق بالسليمانية بينها مبنى ادارة المحافظة ودائرة التربية فيها للمطالبة بالتعيين وانهاء مرحلة طويلة من العمل دون مرتبات.