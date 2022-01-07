مجهولون يطلقون صواريخ كاتيوشا على مواقع البيشمركة بأطراف أربيل

شفق نيوز/ أفاد مراسل وكالة شفق نيوز بأن مجهولين أطلقوا مساء يوم الجمعة صواريخ كاتيوشا على مواقع قوات البيشمركة في ناحية آلتون كوبري المحاذية لمحافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

ووفق معلومات مراسلنا فإن مجهولين أطلقوا ٧ صواريخ كاتيوشا من جنوب آلتون كوبري باتجاه مواقع البيشمركة في التلال المطلة على الناحية.

من جانبها، قال جهاز مكافحة الارهاب بإقليم كوردستان في بيان مقتضب، إن ٨ صواريخ سقطت قرب جسر كركوك في ناحية آلتون كوبري، دون إصابات وأضرار.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، تعرضت قوات البيشمركة إلى هجمات عنيفة في المناطق الفاصلة بينها وبين القوات الاتحادية، ما خلف ضحايا وجرحى.