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مجهولون يطلقون النار على مقر الحزب الديمقراطي في جمجمال

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-14T18:14:18+0000
مجهولون يطلقون النار على مقر الحزب الديمقراطي في جمجمال

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي بإطلاق مسلحين مجهولين النار على مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني مساء الاثنين في مركز قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني في جمجمال ثم لاذوا بالفرار.

وأضاف أن الحادث لم يخلف إصابات بشرية أو مادية.

وكانت مدن وبلدات محافظة السليمانية قد شهدت احتجاجات على مدى أسبوع بدءاً من الثاني من الشهر الجاري على تردي الوضع المعيشي وتأخر صرف رواتب الموظفين.

وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة الناطق.

ووفق مركز "ميترو" للدفاع عن حقوق الصحفيين، فإن 10 أشخاص من المتظاهرين والقوات الامنية سقطوا ضحايا خلال الاحتجاجات، إضافة إلى نحو 120 جريحاً.

كما تفيد أرقام "ميترو" بأن أكثر من 150 مقرا حزبيا ودائرة حكومية تم حرقها أو لحقتها أضرار مادية، إضافة إلى اعتقال نحو 100 متظاهر.

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