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"مجهولون" يطلقون النار بشكل عشوائي داخل أحد متنزهات اربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-19T20:40:40+0000
"مجهولون" يطلقون النار بشكل عشوائي داخل أحد متنزهات اربيل

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي يوم الاثنين، بحدوث حالة إطلاق نار من قبل ثلاثة شبان مجهولون داخل أحد المتنزهات في مدينة اربيل. 

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان "الحادثة وقعت داخل متنزه شاندر وسط المدينة حيث قام ثلاث شبان يستقلون دراجة نارية بإطلاق النار داخل المنتزه من سلاح كلاشنكوف بشكل عشوائي، فيما لم يتضح الى الان اذا ما كان هناك اصابات". 

واضاف المصدر؛ ان "المهاجمين الثلاثة فروا من المكان بعد الحادثة مباشرة". مشيرا الى ان "القوات الامنية وصلت الى مكان الحادث للبدء بالتحقيقات".

وفي غضون ذلك؛ أفاد مصدر محلي لوكالة شفق نيوز؛ ان حادثة اطلاق النار تسببت بجرح شخص بطلقتين ناريتين. 

وبين المصدر؛ ان الحادثة حصلت بعد خلاف بين عدد من الاصدقاء تطور الى اطلاق نار.

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