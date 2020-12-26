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مجهولون يشعلون النار في شجرة الميلاد في مدينة كوباني

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-26T12:14:25+0000
مجهولون يشعلون النار في شجرة الميلاد في مدينة كوباني

شفق نيوز/ أقدم مجهولون، يوم البست، على إشعال النار في شجرة عيد الميلاد في إحدى ساحات مدينة كوباني.

وقالت الرئيس المشترك لبلدية كوباني روشن عبدي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنّ مجهولين أقدموا بعد منتصف ليلة أمس الجمعة على حرق شجرة عيد الميلاد في ساحة الشهيد عكيد في مدينة كوباني.

وأضافت عبدي أنّ قوى الأمن الداخلي (الآسائيش) باشرت تحقيقاتها لمعرفة الفاعلين والتي أوضحت بدورها أنّ كاميرات المراقبة رصدت قيام مجهولين يستقلون دراجة نارية بحدود الساعة الثالثة بعد منتصف الليل بحرق الشجرة.

وأوضحت الرئيس المشترك لبلدية كوباني، إنّهم باشروا العمل لإعادة ترميم الشجرة من جديد وسيتم الانتهاء منها وإنارتها بحدود الساعة الثانية بعد منتصف الليل .

يذكر أنّ شجرة عيد الميلاد يتم وضعها للمرة الأولى بشكل رسمي في مدينة كوباني من قبل الجهات المسؤولة (البلدية) وشكلت موضع ارتياح لدى الأهالي.

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