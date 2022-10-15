مجهولون يحطمون قبر زوج وزيرة في إقليم كوردستان والأخيرة تكشف السبب

شفق نيوز/ أعلنت وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة إقليم كوردستان كويستان محمد، اليوم السبت، أن مجهولين قاموا بمهاجمة قبر زوجها لمجرد انها تخدم المواطنين.

وقالت كويستان محمد في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن مجهولين "قاموا بتحطيم قبر زوجي لمجرد أنني أخدم المواطنين"، مشيرة إلى ان "هذه ليست المرة الأولى التي يفعلون فيها هذا الأمر".

وأضافت ان "الهجوم الإعلامي الذي أواجهه غير عادل وهو أثبت أن عملي طبيعي وقانوني، واضرهم لهذا سأواصل العمل".

وعن ظاهرة تعاطي المخدرات في السجون الإصلاحية أكدت الوزيرة انه في السابق من لم يحصل على المخدرات لدى تجارها في الأسواق كان باستطاعته الحصول عليها في السجون الإصلاحية، مستدركة بالقول "لكن بعد عملية الإصلاحات التي قمنا بها استطعنا أن نصل تقريبا إلى نهاية هذه الظاهرة".

وأردفت بالقول "الآن قمنا بفتح دورات مستمرة للمتعاطين و ترويضهم نفسيا وكل فترة نقوم بإجراء فحوصات مختبرية للمدمنين لمعرفة هل تخلصت أجسادهم من تلك المواد أم لا".