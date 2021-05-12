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مجهولون يحرقون مرقد "ابو عبيدة الانصاري" في حلبجة.. صور

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-12T19:36:39+0000
مجهولون يحرقون مرقد "ابو عبيدة الانصاري" في حلبجة.. صور

شفق نيوز/ أفاد مجلس قرية عبابيلي التابع لمحافظة حلبجة باقليم كوردستان، يوم الاربعاء، بأن مجهولين أقدموا على احراق مرقد الصحابي "ابوعبيدة الانصاري" في القرية، مطالباً الجهات المختصة باعتقال المنفذين.

وقال المجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "يود ابلاغ الجميع بأن قرية عبابيلي لها اسم وهوية في تاريخ الدين والامة والمجتمع في المنطقة"، مؤكداً أن "اهالي القرية بكل مكوناتهم يحافظون على تلك الهوية بشكل تام".

وأضاف البيان أن "ذلك الاحترام والهيبة والعظمة ماثلة حتى الان ويتم العمل على ديمومتها"، لافتا الى ان "المجلس وجميع افراد قرية عبابيلي اينما كانوا يرفضون احراق مرقد ومثوى ابوعبيدة رضي الله عنه ويدينون بشدة هذا العمل".

وشدد البيان على أن "هذا الفعل وراءه اياد مخربة وجبانة"، مطالبا الجهات المعنية "بالاسراع في القيام بواجبهم للعثور على الفاعلين والايادي السوداء البعيدة عن كل الاخلاق الانسانية".

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