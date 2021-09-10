مجموعة لصوص يعرضون كهرباء السليمانية وأجزاء من إقليم كوردستان لخطر الإنهيار

شفق نيوز/ حذرت المديرية العامة للكهرباء في السليمانية يوم الجمعة من خطر انهيار شبكة الكهرباء الوطنية بالمحافظة وبإدارة منطقة كرميان جراء قيام عصابة بسرقة معدات وقابولات أبراج نقل الطاقة.

وقال مدير عام كهرباء السليمانية المهندس سالار حسام الدين في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن مجموعة من ضعاف النفوس يقومون ومنذ فترة في منطقة "سنكاو" بسرقة معدات وقابولات أبراج النقل المجهزة للطاقة للسليمانية وكرميان، وبهذا وفضلا عن الأضرار المادية التي تُقدر بـ200 مليون دينار عراقي فهناك مخاوف من سقوط الخطوط الناقلة، وانعدام تجهيز الطاقة في السليمانية وكرميان.

وطالب المسؤول الحكومي الجهات المعنية بأن تقوم بعمل جاد للقضاء على هذه الظاهرة، ومعاقبة المجرمين، واصفا ما يحدث بأنه "جريمة" بحق السليمانية وكرميان.