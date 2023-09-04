مجموعات تنتهك "تعايش" كركوك.. إقليم كوردستان يوجه دعوة لـ"يونامي" والمنظمات الدولية

شفق نيوز / دعا مكتب منسق التوصيات الدولية لحكومة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، جميع الأطراف الدولية من بينها بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي"، ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، إلى مراقبة الوضع في كركوك والانتهاكات التي ترتكبها "مجموعات أمنية" هناك، لأجل تعزيز التعايش السلمي.

وذكر المكتب، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الأيام الأخيرة تدهورت الأوضاع لا سيما بعد التظاهرة السلمية التي نظمها أهالي كركوك والمطالبة بفتح الطريق بين أربيل وكركوك".

وأشار إلى أن "المجموعات الامنية في كركوك، نفذت حملة اعتقالات عشوائية ضد المواطنين و تصاعدت الحملة ليصل عدد المعتقلين إلى (40) شخصاً، كما جرى نقل (15) جريحا إلى المستشفيات، فيما تعرض عدد آخر من المواطنين إلى الرشق بالحجارة مما أدى إلى إصابتهم".

وأضاف أن "أحداث يوم 2 أيلول/سبتمبر، أدت إلى سقوط عدد من الشهداء و الجرحى و اعتقال العشرات من قبل القوات الأمنية، وهو ما يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي".

وبحسب البيان، فبالرغم من فتح الطرق في كركوك، داهمت جهات عدة منازل الكورد بالمطارق وبحثت عن هوية المواطنين المحليين الذين شاركوا في التظاهرة وهذا يعتبر انتهاكا للدستور و كل مبادئ العيش المشترك.

ومن أجل استئناف الاحزاب الكوردية بنشاطاتها السياسية في كركوك، أصدرت الحكومة الاتحادية قرارا بتسليم مقراتها، إلا أن مجموعات متطرفة ما تزال تمنع عودة المكونات الأخرى كفاعلين سياسيين واجتماعيين إلى المدينة.

وبعد أحداث (16 تشرين الأول/أكتوبر 2017)، لم تتمكن الأجهزة الأمنية المحلية من خلق بيئة مناسبة لعودة الأحزاب السياسية الكوردية واستئناف نشاطها السياسي في كركوك.