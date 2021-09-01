مجمع حاج عمران يضع شرطا جديدا لدخول السلع والبضائع

شفق نيوز/ اعلن مجمع معبر حاج عمران الدولي، اليوم الاربعاء، ان السلع والبضائع التي تدخل عن طريق الترانزيت الى حرم المجمع يتوجب ان يرفق معها بريدا الكترونيا من بلد المنشأ الى المعبر يقدم فيه معلومات كاملة عن تلك السلع والبضائع.

وجاء في بيان للمجمع ورد لوكالة شفق نيوز، انه يبلغ جميع التجار والشركات والمخلصين الجمركيين والمساعدين، بشأن السلع والبضائع التي تدخل الى حرم المعبر عن طريق الترانزيت ومصدر تصنيعها من الدول الأجنبية ماعدا ايران، من اجل تأكيد الترانزيت من قبل الشركة المصنعة ان ترسل عن طريق البريد الالكتروني (رقم الشاحنة – نوع البضاعة – وزن البضاعة – صورة من نوع البضاعة) الى مديرية جمارك حاج عمران.

واضاف البيان ان البضائع والسلع التي مصدرها ايران يتوجب نقلها على شاحنات ايرانية حصرا.

واوضح البيان ان السلع والبضائع الايرانية الصنع يتوجب ان تحمل في ايران على شاحنات ايرانية وتنقل الى شاحنات اقليم كوردستان ويتم ادخالها الى حرم معبر حاج عمران الدولي.