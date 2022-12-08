مجلس يؤيد إعادة تنفيذ عقوبة الإعدام بالجرائم الكبرى في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلن المجلس الأعلى للنساء في إقليم كوردستان، يوم الخميس، تأييده لتنفيذ عقوبة الإعدام المعلقة في الإقليم بجرائم العنف الكبرى التي يتم ارتكابها والتي "لا يتقبلها الضمير والإنسانية.

وعقد المجلس الاعلى للنساء في الإقليم اجتماعا مع وزارة الداخلية، ومجلس القضاء الاعلى في كوردستان وبحضور ممثل عن بعثة يونامي في العراق لمناقشة موضوع إعادة النظر في قانون العنف ضد الأسرة المرأة.

وعقب الاجتماع عقدت رئيس المجلس الأعلى للنساء خانزاد أحمد مؤتمراً صحفياً حضره مراسل وكالة شفق نيوز، في أربيل قالت فيه، إنه يتم الحديث عن إعادة تنفيذ عقوبة الإعدام بقضايا العنف والجرائم الكبرى بشكل عام.

وتطرقت إلى أن المجلس لديه على سبيل المثال ملف قتل أب لابنه الصغير والاعتداء عليه، قائلة إن "جميع الأعراف والعادات والديانات السماوية والقوانين الوضعية تنص على أنه يتعين إنزال أشد العقوبات بحق مثل هكذا مجرم".

ومضت أحمد بالقول "عندما نتحدث عن هذه المواضيع لا نتحدث عن ملف واحد وهو العنف ضد النساء وحسب بل يشمل العنف عامة وعوامل حدوثه، وقد أجرينا دراسة للعوامل التي تؤدي للعنف من بينها مسألة عدم الردع".

وأوضحت أن "المواضيع الشديدة التي لا يتقبلها الضمير والانسانية مثل هذا الملف الذي ذكرته (وهو قتل الأب لابنه الصغير) يتطلب إنزال العقوبة التي أقرها القانون والقضاء".

وتابعت أحمد بالقول إن "هذا الموضوع يحتاج الى دراسة مستفيضة، وعقد عدة لقاءات واجتماعات بين الجهات المعنية، مؤكدة أن القول الفصل والقرار الأخير سيكون لدى رئيس إقليم كوردستان ينيجرفان بارزاني.