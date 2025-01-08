مجلس وزراء كوردستان يؤكد إيفائه بجميع التزاماته بشأن رواتب الإقليم

شفق نيوز/ أكد مجلس وزراء إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، أنه أوفى بالتزاماته على أفضل وجه ممكن وهو يواصل جهوده مع الحكومة الاتحادية لتوفير الرواتب والمستحقات المالية للإقليم.

جاء ذلك خلال جلسة اعتيادية لمجلس وزراء إقليم كوردستان ناقش فيها مسألة رواتب الموظفين.

وقال المجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "للأسف بسبب الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية الاتحادية، على الرغم من أننا الآن في كانون الثاني/ يناير من 2025 والموظفون في المحافظات الأخرى من العراق استلموا رواتب شهر كانون الأول/ ديسمبر 2024، لكن إقليم كوردستان لم يستلمها".

وأكد أن "حكومة إقليم كوردستان قامت بحل جميع المسائل المتعلقة بالموازنة العامة وقوائم الرواتب".