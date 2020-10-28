مجلس وزراء كوردستان يناقش ملف "جينوسايد" وجهود فريق "يونيتاد"

شفق نيوز/ ناقش مجلس وزراء إقليم كوردستان برئاسة مسرور بارزاني، يوم الاربعاء، الجهود الدولية لمحاكمة مجرمي "داعش" ومنهاج حقوق وامتيازات السجناء والموقوفين السياسيين وورثة الشهداء والمؤنفلين.

وقال المجلس في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه عقد، اليوم، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني، موضحاً أن وزير الداخلية ريبر احمد قدم في مستهل الاجتماع، تقريراً خاصاً عن ملف تصنيف جرائم تنظيم داعش الإرهابي كإبادة جماعية (جينوسايد) وجهود فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش (يونيتاد)، وبعد التباحث وتبادل الآراء، صوّت مجلس الوزراء على جملة من المقترحات والقرارات الخاصة بهذا الشأن.

وفي فقرة أخرى من الاجتماع، أوضح البيان، أن وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين عبد الله حاجي محمود عرض مسودة مشروع تتضمن منهاجين، يتعلق أحدهما بامتيازات السجناء والموقوفين السياسيين في إقليم كوردستان، بينما يختص المنهاج الثاني في تحديد حقوق وامتيازات ورثة الشهداء والمؤنفلين.

وشدد مجلس الوزراء على ضمان حقوق وامتيازات أسر الشهداء والمؤنفلين المبجلة، وتقدير نضال الشهداء الأجلاء الذين قدموا الغالي والنفيس من أجل الشعب والوطن، وكذلك نضال السجناء السياسيين،

ووجّه المجلس وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين بمواصلة عملية الإصلاحات في قوائم أسماء الحاصلين على حقوق وامتيازات بغير حق، مع التأكيد على صيانة حقوق وامتيازات المستحقين.

وأشار البيان إلى أن مجلس الوزراء وبعد التباحث، صادق من حيث المبدأ، على المنهاجين مع مراعاة الملاحظات التي عُرضت في الاجتماع، بهدف تحسين معيشة وحياة ذوي الشهداء والسجناء والموقوفين السياسيين وحماية حقوقهم.