مجلس وزراء كوردستان يناقش مكافحة الفساد ويوافق على مشروع قانون الشركات الأمنية الخاصة

شفق نيوز/ عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني.

وفي الفقرة الأولى من الاجتماع، عرض رئيس هيئة النزاهة في إقليم كوردستان مسودة مشروع الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في إقليم كوردستان.

وشدد مجلس الوزراء على ضرورة محاربة الفساد والقضاء عليه ومنع هدر الثروة العامة في إطار جدول أعمال التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان.

وبعد ذلك، قدم وزير التخطيط دارا رشيد تقريراً عن إيرادات ونفقات حكومة الإقليم وإعادة تنظيمها ضمن مشروع قانون موازنة الإقليم لسنة 2021، وناقش مجلس الوزراء آخر الاستعدادات حول مشروع القانون، ثم تقرر أن ينتقل المشروع إلى مرحلة التصويت عليه في الاجتماعات المقبلة لمجلس الوزراء تمهيداً لإحالته إلى برلمان كوردستان.

أما في الفقرة الثالثة من الاجتماع، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون (الشركات الأمنية الخاصة في إقليم كوردستان).

وفي ختام الاجتماع، استعرض وزير الإقليم لشؤون المكونات آيدن معروف، الوضع العام للمكونات فضلاً عن أنشطة وزارة الإقليم لشؤون المكونات.