مجلس وزراء كوردستان يعلق على النزاع الإسرائيلي الإيراني: لن نكون طرفا في أي صراع إقليمي

شفق نيوز/ أكد مجلس وزراء إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، أنه لن يكون طرفا في أي صراع إقليمي أو مصدر تهديد لأي دولة أو جهة، وذلك في تعليقه على النزاع بين إسرائيل وإيران.

وقال المجلس، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المجلس، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس حكومة الإقليم، ناقش آخر التطورات والتوترات في المنطقة، وأكد أن كوردستان كانت على الدوام عاملاً مهماً في تعزيز السلام والاستقرار، داعياً إلى عدم الزج بالإقليم في أية صراعات خارجية".

وجاء في البيان أن “إقليم كوردستان يرفض بشكل قاطع الحرب والتصعيد والدمار، ويتمسك بدوره كعامل توازن وسلام في العراق والمنطقة”، لافتاً إلى أن المجلس جدد دعمه لجميع المبادرات الرامية إلى معالجة الأزمات والخلافات عبر الحوار والتفاهم، مع التشديد على أهمية حماية الاستقرار والسلم في العراق وكوردستان ومحيطهما الإقليمي".

بعد ذلك، ناقش مجلس الوزراء قضية قطع الرواتب والمستحقات المالية من قبل الحكومة الاتحادية، وأكد استمرار جهوده لمعالجة هذه المسألة، كاشفاً عن إرسال كتاب رسمي إلى المحكمة الاتحادية للطعن في دستورية قرار وزارة المالية الاتحادية بهذا الخصوص، ومعبّراً عن أمله في أن تُنصف المحكمة حقوق شعب كوردستان، وفقا للبيان.

وفي محور آخر من الاجتماع، وافق المجلس على مقترح لوزارة الداخلية بتمديد قرار تخفيض غرامات مخالفات المرور بنسبة 20%، لمدة ستة أشهر إضافية، تبدأ من 1 تموز وحتى 31 كانون الأول 2025.

كما صادق المجلس على مقترح مشترك من وزارة الصحة وسكرتارية مجلس الوزراء بشأن تعيين خريجي كلية الطب العام، على أن تُستكمل الإجراءات بالتنسيق مع وزارات المالية والتخطيط والصحة ومجلس الخدمة العامة الاتحادي.